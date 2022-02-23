Преимущества

Абразив из карбида кремния характеризуется высокой твердостью, что обеспечивает эффективность резки

2-слойная стеклосетка защищает круг от разрыва, что повышает безопасность работы

Бакелитовая связка с упрочняющими элементами обеспечивает надежное удержание абразива и позволяет работать с кругом на высокой скорости

За счет толщины 3 мм круг медленно изнашивается, поэтому подходит для интенсивной эксплуатации

Круг отрезной по камню и бетону Луга-Абразив (180х3х22 мм) предназначен для ручных резчиков. Применяется для высокопроизводительной резки естественного и искусственного камня, огнеупорного кирпича, бетонных изделий и керамической плитки. Круг отличается высокой скоростью реза и долгим сроком службы.