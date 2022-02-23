Круг отрезной по камню и бетону Луга-Абразив (180х3х22 мм)
Арт. 900619288
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|бетон, камень
- Круг отрезной по камню и бетону Луга-Абразив (180х3х22 мм) предназначен для ручных резчиков. Применяется для высокопроизводительной резки естественного и искусственного камня, огнеупорного кирпича, бетонных изделий и керамической плитки. Круг отличается высокой скоростью реза и долгим сроком службы.
Преимущества
- Абразив из карбида кремния характеризуется высокой твердостью, что обеспечивает эффективность резки
- 2-слойная стеклосетка защищает круг от разрыва, что повышает безопасность работы
- Бакелитовая связка с упрочняющими элементами обеспечивает надежное удержание абразива и позволяет работать с кругом на высокой скорости
- За счет толщины 3 мм круг медленно изнашивается, поэтому подходит для интенсивной эксплуатации