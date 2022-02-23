Отрезной круг (230x1,8x22 мм)

Преимущества

Круг особенно эффективен при резке тонкостенного профиля и листового металла

Длительный срок эксплуатации

Круг отрезной Luga-Abrasiv D11002302218000 предназначен для ручных резчиков. Применяется для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок стали и быстрорежущей стали.