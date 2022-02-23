Отрезной круг (230x1,8x22 мм)
Арт. X131725135
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл
- Круг отрезной Luga-Abrasiv D11002302218000 предназначен для ручных резчиков. Применяется для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок стали и быстрорежущей стали.
Преимущества
- Круг особенно эффективен при резке тонкостенного профиля и листового металла
- Длительный срок эксплуатации