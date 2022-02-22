Преимущества

Круг отличается высокой скоростью реза

Долгий срок службы

Отрезной круг по камню и бетону (230x3x22 мм, 54С) предназначен для ручных резчиков. Применяется для высокопроизводительной резки естественного и искусственного камня, огнеупорного кирпича, бетонных изделий и керамической плитки.