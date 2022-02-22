Отрезной круг по камню и бетону (230x3x22 мм, 54С)
Арт. Х1506179
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|бетон, камень
- Отрезной круг по камню и бетону (230x3x22 мм, 54С) предназначен для ручных резчиков. Применяется для высокопроизводительной резки естественного и искусственного камня, огнеупорного кирпича, бетонных изделий и керамической плитки.
Преимущества
- Круг отличается высокой скоростью реза
- Долгий срок службы