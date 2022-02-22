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Отрезной круг (350x3,2x32 мм, ручная подача, 80 м/с)
5.0
2
240 ₽
Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг (350x3,2x32 мм, ручная подача, 80 м/с)
    Арт. 9006192133
    5.0
    2
    Отрезной круг (350x3,2x32 мм, ручная подача, 80 м/с)

      Отрезной круг (350x3,2x32 мм, ручная подача, 80 м/с)

      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9006192133
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отрезной круг (350x3,2x32 мм, ручная подача, 80 м/с) применяется на торцовочной пиле для резки металлических конструкций и заготовок. 

        Преимущества

        • Многослойное армирование бакелитовой связки полиамидными сетками обеспечивает прочность круга и безопасность в работе
        • Изготавливается на полностью автоматизированных роторных прессах с компьютерным контролем приготовления и смешивания абразивной смеси