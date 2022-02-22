Преимущества

Многослойное армирование бакелитовой связки полиамидными сетками обеспечивает прочность круга и безопасность в работе

Изготавливается на полностью автоматизированных роторных прессах с компьютерным контролем приготовления и смешивания абразивной смеси

Отрезной круг (350x3,2x32 мм, ручная подача, 80 м/с) применяется на торцовочной пиле для резки металлических конструкций и заготовок.