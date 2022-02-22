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Отрезной круг (350x3,5x32 мм, 14А)
5.0
2
300 ₽
Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг (350x3,5x32 мм, 14А)
    Арт. Х1506163
    5.0
    2
    Отрезной круг (350x3,5x32 мм, 14А)

      Отрезной круг (350x3,5x32 мм, 14А)

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1506163
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круг отрезной ЛУГА-АБРАЗИВ по металлу 350х3х32 является расходным материалом для стационарных и мобильных инструментов для абразивном обработки металла. Применяется для резки изделий из различных видов сталей.

        Преимущества

        • Низкая цена
        • Максимальная твердость, исключающая появление рваных краев
        • Снижение энергозатрат на 60%
        • Экономия сырья во время обработки металлического изделия