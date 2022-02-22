Отрезной круг (350x3,5x32 мм, 14А)

Преимущества

Низкая цена

Максимальная твердость, исключающая появление рваных краев

Снижение энергозатрат на 60%

Экономия сырья во время обработки металлического изделия

Круг отрезной ЛУГА-АБРАЗИВ по металлу 350х3х32 является расходным материалом для стационарных и мобильных инструментов для абразивном обработки металла. Применяется для резки изделий из различных видов сталей.