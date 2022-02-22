Отрезной круг (350x3,5x32 мм, 14А)
Арт. Х1506163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл
- Круг отрезной ЛУГА-АБРАЗИВ по металлу 350х3х32 является расходным материалом для стационарных и мобильных инструментов для абразивном обработки металла. Применяется для резки изделий из различных видов сталей.
Преимущества
- Низкая цена
- Максимальная твердость, исключающая появление рваных краев
- Снижение энергозатрат на 60%
- Экономия сырья во время обработки металлического изделия