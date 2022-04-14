Алмазный отрезной круг Dremel SC545 2.615.S54.5JB (38 мм)
Арт. X1319051750
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение по материалу
|камень
- Круг SPEED CLIC SC545 Dremel 2615S545JB является сменным элементом для граверов. Применяется для резки бетона, камня, фарфора, керамики и затвердевшей эпоксидной смолы.
Преимущества
- Оснастка обеспечивает точную резку
- Рабочий диаметр — 38 мм
- Максимальная скорость — 20000 об/мин