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Алмазный отрезной круг Dremel SC545 2.615.S54.5JB (38 мм)
5.0
2
Найти аналог
Насадки для граверов
    Алмазный отрезной круг Dremel SC545 2.615.S54.5JB (38 мм)
    Арт. X1319051750
    5.0
    2
    Алмазный отрезной круг Dremel SC545 2.615.S54.5JB (38 мм)
    Алмазный отрезной круг Dremel SC545 2.615.S54.5JB (38 мм)
    Алмазный отрезной круг Dremel SC545 2.615.S54.5JB (38 мм)
      Алмазный отрезной круг Dremel SC545 2.615.S54.5JB (38 мм)
      Алмазный отрезной круг Dremel SC545 2.615.S54.5JB (38 мм)
      Алмазный отрезной круг Dremel SC545 2.615.S54.5JB (38 мм)

      Алмазный отрезной круг Dremel SC545 2.615.S54.5JB (38 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051750
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		камень
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Круг SPEED CLIC SC545 Dremel 2615S545JB является сменным элементом для граверов. Применяется для резки бетона, камня, фарфора, керамики и затвердевшей эпоксидной смолы.

        Преимущества

        • Оснастка обеспечивает точную резку
        • Рабочий диаметр — 38 мм
        • Максимальная скорость — 20000 об/мин