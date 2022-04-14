Алмазный отрезной круг Dremel SC545 2.615.S54.5JB (38 мм)

Преимущества

Оснастка обеспечивает точную резку

Рабочий диаметр — 38 мм

Максимальная скорость — 20000 об/мин

Круг SPEED CLIC SC545 Dremel 2615S545JB является сменным элементом для граверов. Применяется для резки бетона, камня, фарфора, керамики и затвердевшей эпоксидной смолы.