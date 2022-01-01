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Круг отрезной Атака п/к 115*2,5*22
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Отрезные круги по металлу
    Круг отрезной Атака п/к 115*2,5*22
    Арт. Х150616630

      Круг отрезной Атака п/к 115*2,5*22

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х150616630

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Круг отрезной АТАКА 1458890 подходит для различных работ по металлу с помощью ручных углошлифовальных машин. Специальный абразивный материал (оксид алюминия и карбид кремния) диска гарантирует высокую износостойкость и производительность. Диск подходит как для профессионалов, так и для начинающих благодаря высокой скорости обработки (80 м/с). Преимущество таких дисков в минимальной вибрации и аккуратной линии отреза без заусенцев. Каждый этап изготовления проходит двойной контроль качества