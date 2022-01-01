Круг отрезной Атака п/к 115*2,5*22

Круг отрезной АТАКА 1458890 подходит для различных работ по металлу с помощью ручных углошлифовальных машин. Специальный абразивный материал (оксид алюминия и карбид кремния) диска гарантирует высокую износостойкость и производительность. Диск подходит как для профессионалов, так и для начинающих благодаря высокой скорости обработки (80 м/с). Преимущество таких дисков в минимальной вибрации и аккуратной линии отреза без заусенцев. Каждый этап изготовления проходит двойной контроль качества