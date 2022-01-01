Отрезной круг по камню Атака (200x2,5x22 мм)

Преимущества

В качестве абразива применяется высококачественный электрокорунд, что обеспечивает высокий ресурс и аккуратную линию реза без заусениц и неровностей в течение всего срока работы диска

Двойное армирование и использование высокоточных автоматизированных линий производства позволяет достичь максимально низкую степень вибрации при работе дисков любых размеров

Отрезной круг по камню Атака 1458800. Круг предназначен для работы по камню с использованием УШМ.