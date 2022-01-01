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Отрезной круг по камню Атака (200x2,5x22 мм)
Найти аналог
Отрезные круги по бетону и камню
    Отрезной круг по камню Атака (200x2,5x22 мм)
    Арт. Х150616634
    Отрезной круг по камню Атака (200x2,5x22 мм)

      Отрезной круг по камню Атака (200x2,5x22 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х150616634

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		камень
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отрезной круг по камню Атака 1458800. Круг предназначен для работы по камню с использованием УШМ.

        Преимущества

        • В качестве абразива применяется высококачественный электрокорунд, что обеспечивает высокий ресурс и аккуратную линию реза без заусениц и неровностей в течение всего срока работы диска
        • Двойное армирование и использование высокоточных автоматизированных линий производства позволяет достичь максимально низкую степень вибрации при работе дисков любых размеров