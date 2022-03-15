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Отрезной круг по металлу Атака (200x2,5x22 мм)
5.0
2
57 ₽
Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг по металлу Атака (200x2,5x22 мм)
    Арт. Х150616640
    5.0
    2
    Отрезной круг по металлу Атака (200x2,5x22 мм)

      Отрезной круг по металлу Атака (200x2,5x22 мм)

      57 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х150616640
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      57 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круг отрезной Атака по металлу 200*2.5*22 код 1458960 предназначен для работы по металлу с использованием УШМ.

        Преимущества

        • В качестве абразива применяется высококачественный электрокорунд, что обеспечивает высокий ресурс и аккуратную линию реза без заусениц и неровностей в течение всего срока работы диска
        • Двойное армирование и использование высокоточных автоматизированных линий производства позволяет достичь максимально низкую степень вибрации при работе дисков любых размеров