Отрезной круг по нержавеющей стали Metabo 616359000 (125x1x22 мм)
Арт. X131725119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|сталь
- Диск Metabo 616359000 отрезной для углошлифовальной машины по нержавеющей стали. Используется в строительстве и механических мастерских.
Преимущества
- Универсальный круг для обработки нержавеющей стали/высококачественной стали
- С низким содержанием железа, серы и хлора (Fе + S + Cl ? 0,1 %)
- Высокая производительность реза при достаточно большом сроке службы
- Меньший расход материалов, экономия сил, меньшая нагрузка на электродвигатель