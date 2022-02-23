Отрезной круг по нержавеющей стали Metabo 616359000 (125x1x22 мм)

Преимущества

Универсальный круг для обработки нержавеющей стали/высококачественной стали

С низким содержанием железа, серы и хлора (Fе + S + Cl ? 0,1 %)

Высокая производительность реза при достаточно большом сроке службы

Меньший расход материалов, экономия сил, меньшая нагрузка на электродвигатель

Диск Metabo 616359000 отрезной для углошлифовальной машины по нержавеющей стали. Используется в строительстве и механических мастерских.