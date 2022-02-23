Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отрезной круг по нержавеющей стали Metabo 616359000 (125x1x22 мм)
5.0
3
Найти аналог
Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг по нержавеющей стали Metabo 616359000 (125x1x22 мм)
    Арт. X131725119
    5.0
    3
    Отрезной круг по нержавеющей стали Metabo 616359000 (125x1x22 мм)
    Отрезной круг по нержавеющей стали Metabo 616359000 (125x1x22 мм)
    Отрезной круг по нержавеющей стали Metabo 616359000 (125x1x22 мм)
      Отрезной круг по нержавеющей стали Metabo 616359000 (125x1x22 мм)
      Отрезной круг по нержавеющей стали Metabo 616359000 (125x1x22 мм)
      Отрезной круг по нержавеющей стали Metabo 616359000 (125x1x22 мм)

      Отрезной круг по нержавеющей стали Metabo 616359000 (125x1x22 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131725119
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск Metabo 616359000 отрезной для углошлифовальной машины по нержавеющей стали. Используется в строительстве и механических мастерских.

        Преимущества

        • Универсальный круг для обработки нержавеющей стали/высококачественной стали
        • С низким содержанием железа, серы и хлора (Fе + S + Cl ? 0,1 %)
        • Высокая производительность реза при достаточно большом сроке службы
        • Меньший расход материалов, экономия сил, меньшая нагрузка на электродвигатель