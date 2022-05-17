Отрезной круг Metabo SP-Novorapid 617020000 (125x1x22,2 мм)
Арт. X131725229
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|сталь
- Круг отрезной Novorapid Metabo 617020000 предназначен для работы с нержавеющей сталью или другими тонкостенными материалами (трубы, листовой металл, профили, проволока и т.д). Отличается меньшей нагрузкой на двигатель инструмента при высокой производительности.
Преимущества
- Новейшее поколение сверхтонких высокопроизводительных дисков специально для обработки высококачественной стали
- Очень высокая производительность резания при большом сроке службы благодаря применению специальных корундов
- Не содержит железо, серу и хлор
- Для всех разновидностей нержавеющих и кислотостойких сталей (V2A, Nirosta, INOX)
- Используется в автомобилестроении, строительстве резервуаров, кузовостроении, оборудовании распределительных шкафов
- Отрезные диски для бесшумного и точного разделительного реза без заусенцев