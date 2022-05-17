Отрезной круг Metabo SP-Novorapid 617020000 (125x1x22,2 мм)

Преимущества

Новейшее поколение сверхтонких высокопроизводительных дисков специально для обработки высококачественной стали

Очень высокая производительность резания при большом сроке службы благодаря применению специальных корундов

Не содержит железо, серу и хлор

Для всех разновидностей нержавеющих и кислотостойких сталей (V2A, Nirosta, INOX)

Используется в автомобилестроении, строительстве резервуаров, кузовостроении, оборудовании распределительных шкафов

Отрезные диски для бесшумного и точного разделительного реза без заусенцев

Круг отрезной Novorapid Metabo 617020000 предназначен для работы с нержавеющей сталью или другими тонкостенными материалами (трубы, листовой металл, профили, проволока и т.д). Отличается меньшей нагрузкой на двигатель инструмента при высокой производительности.