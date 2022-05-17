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Отрезной круг Metabo SP-Novorapid 617020000 (125x1x22,2 мм)
5.0
2
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Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг Metabo SP-Novorapid 617020000 (125x1x22,2 мм)
    Арт. X131725229
    5.0
    2
    Отрезной круг Metabo SP-Novorapid 617020000 (125x1x22,2 мм)

      Отрезной круг Metabo SP-Novorapid 617020000 (125x1x22,2 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131725229
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Круг отрезной Novorapid Metabo 617020000 предназначен для работы с нержавеющей сталью или другими тонкостенными материалами (трубы, листовой металл, профили, проволока и т.д). Отличается меньшей нагрузкой на двигатель инструмента при высокой производительности.

        Преимущества

        • Новейшее поколение сверхтонких высокопроизводительных дисков специально для обработки высококачественной стали
        • Очень высокая производительность резания при большом сроке службы благодаря применению специальных корундов
        • Не содержит железо, серу и хлор
        • Для всех разновидностей нержавеющих и кислотостойких сталей (V2A, Nirosta, INOX)
        • Используется в автомобилестроении, строительстве резервуаров, кузовостроении, оборудовании распределительных шкафов 
        • Отрезные диски для бесшумного и точного разделительного реза без заусенцев