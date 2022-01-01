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Круг отрезной Metabo 125*1,0 Limited Edition 616266000
Найти аналог
Отрезные круги по металлу
    Круг отрезной Metabo 125*1,0 Limited Edition 616266000
    Арт. X131725157

      Круг отрезной Metabo 125*1,0 Limited Edition 616266000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131725157

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы