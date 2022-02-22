Отрезной круг по стали Metabo Novoflex 616452000 (230x3 мм)

Преимущества

Качество Novoflex: высокая производительность в базовом классе

Твердость: средне-твердый

Для универсального применения в металлообработке

Высокая производительность реза при достаточно большом сроке службы

Максимальная рабочая скорость 80 м/с

Отрезной круг Metabo 616452000 применяется в управляемых вручную электроинструментах. Данный круг имеет универсальное применение при обработке металлов, его класс качества A 30 "Novoflex". Эти круги средней твердости изготовлены из нормального корунда и обладают достаточно высокой производительностью при длительном сроке службы. Максимальная рабочая скорость 80 м/с.