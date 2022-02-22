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Отрезной круг по стали Metabo Novoflex 616452000 (230x3 мм)
5.0
2
259 ₽
Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг по стали Metabo Novoflex 616452000 (230x3 мм)
    Арт. X131725121
    5.0
    2
    Отрезной круг по стали Metabo Novoflex 616452000 (230x3 мм)
    Отрезной круг по стали Metabo Novoflex 616452000 (230x3 мм)
      Отрезной круг по стали Metabo Novoflex 616452000 (230x3 мм)
      Отрезной круг по стали Metabo Novoflex 616452000 (230x3 мм)

      Отрезной круг по стали Metabo Novoflex 616452000 (230x3 мм)

      259 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131725121
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		сталь
      Все характеристики
      259 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отрезной круг Metabo 616452000 применяется в управляемых вручную электроинструментах. Данный круг имеет универсальное применение при обработке металлов, его класс качества A 30 "Novoflex". Эти круги средней твердости изготовлены из нормального корунда и обладают достаточно высокой производительностью при длительном сроке службы. Максимальная рабочая скорость 80 м/с.

        Преимущества

        • Качество Novoflex: высокая производительность в базовом классе
        • Твердость: средне-твердый
        • Для универсального применения в металлообработке
        • Высокая производительность реза при достаточно большом сроке службы
        • Максимальная рабочая скорость 80 м/с