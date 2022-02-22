Отрезной круг по стали Metabo Novoflex 616452000 (230x3 мм)
Арт. X131725121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|сталь
- Отрезной круг Metabo 616452000 применяется в управляемых вручную электроинструментах. Данный круг имеет универсальное применение при обработке металлов, его класс качества A 30 "Novoflex". Эти круги средней твердости изготовлены из нормального корунда и обладают достаточно высокой производительностью при длительном сроке службы. Максимальная рабочая скорость 80 м/с.
Преимущества
- Качество Novoflex: высокая производительность в базовом классе
- Твердость: средне-твердый
- Для универсального применения в металлообработке
- Высокая производительность реза при достаточно большом сроке службы
- Максимальная рабочая скорость 80 м/с