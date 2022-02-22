Отрезной круг по стали Metabo Novoflex 616477000 (230x3 мм, вогнутый)

Преимущества

Качество Novoflex: высокая производительность в базовом классе

Твердость: средне-твердый

Для универсального применения в металлообработке

Высокая производительность реза при достаточно большом сроке службы

Максимальная рабочая скорость 80 м/с

Отрезной круг Metabo 616477000 используется в угловых шлифовальных машинах. Он характеризуется универсальным применением при обработке металлов. Данный круг относится к классу качества A 30 Novoflex, имеет среднюю твердость и изготовлен из нормального корунда. Такая оснастка обладает высокой производительностью и долгим сроком службы.