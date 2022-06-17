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Круг для электрического инструмента Вихрь (размер 125x2.5x22 мм, отрезной тип, по металлу)
5.0
2
30 ₽
Отрезные круги по металлу
    Круг для электрического инструмента Вихрь (размер 125x2.5x22 мм, отрезной тип, по металлу)
    Арт. О00000013445
    5.0
    2
    Круг для электрического инструмента Вихрь (размер 125x2.5x22 мм, отрезной тип, по металлу)
    Круг для электрического инструмента Вихрь (размер 125x2.5x22 мм, отрезной тип, по металлу)
      Круг для электрического инструмента Вихрь (размер 125x2.5x22 мм, отрезной тип, по металлу)
      Круг для электрического инструмента Вихрь (размер 125x2.5x22 мм, отрезной тип, по металлу)

      Круг для электрического инструмента Вихрь (размер 125x2.5x22 мм, отрезной тип, по металлу)

      30 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013445
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      30 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить