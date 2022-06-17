Круг для электрического инструмента Вихрь (размер 125x2.5x22 мм, отрезной тип, по металлу)
Арт. О00000013445
Круг для электрического инструмента Вихрь (размер 125x2.5x22 мм, отрезной тип, по металлу)
Арт. О00000013445
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл
- Круг отрезной Вихрь 73/1/3/31 предназначен для угловой шлифовальной машины. Применяется для резки по металлу.
Преимущества
- Высокая производителность
- Большой ресурс работы
- Доступная цена
- Безопасность