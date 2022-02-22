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Круг отрезной по нержавеющей стали Metabo 616358000 (115x1x22 мм)
5.0
2
Найти аналог
Отрезные круги по металлу
    Круг отрезной по нержавеющей стали Metabo 616358000 (115x1x22 мм)
    Арт. X131725118
    5.0
    2
    Круг отрезной по нержавеющей стали Metabo 616358000 (115x1x22 мм)

      Круг отрезной по нержавеющей стали Metabo 616358000 (115x1x22 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131725118
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отрезной диск Promotion 115x1,0x22,23 Inox, TF 41 (616358000) универсальный круг для обработки нержавеющей стали/высококачественной стали.

        Преимущества

        • С низким содержанием железа, серы и хлора
        • Высокая производительность реза при достаточно большом сроке службы
        • Меньший расход материалов, экономия сил, меньшая нагрузка на электродвигатель