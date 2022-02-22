Круг отрезной по нержавеющей стали Metabo 616358000 (115x1x22 мм)
Арт. X131725118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|сталь
- Отрезной диск Promotion 115x1,0x22,23 Inox, TF 41 (616358000) универсальный круг для обработки нержавеющей стали/высококачественной стали.
Преимущества
- С низким содержанием железа, серы и хлора
- Высокая производительность реза при достаточно большом сроке службы
- Меньший расход материалов, экономия сил, меньшая нагрузка на электродвигатель