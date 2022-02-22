Круг отрезной по стали Metabo Novoflex 616444000 (125x2,5 мм)
Арт. X131725120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словения
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|сталь
- Диск отрезной прямой Metabo 616444000 по нержавеющей стали. Для угловых шлифмашин с частотой вращения не более 12200 об/мин.
Преимущества
- Качество Novoflex: высокая производительность в базовом классе
- Твердость: средне-твердый
- Для универсального применения в металлообработке
- Высокая производительность реза при достаточно большом сроке службы
- Максимальная рабочая скорость 80 м/с