Круг отрезной по стали Metabo Novoflex 616444000 (125x2,5 мм)

Преимущества

Качество Novoflex: высокая производительность в базовом классе

Твердость: средне-твердый

Для универсального применения в металлообработке

Высокая производительность реза при достаточно большом сроке службы

Максимальная рабочая скорость 80 м/с

Диск отрезной прямой Metabo 616444000 по нержавеющей стали. Для угловых шлифмашин с частотой вращения не более 12200 об/мин.