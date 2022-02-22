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Круг отрезной по стали Metabo Novoflex 616444000 (125x2,5 мм)
4.3
4
Найти аналог
Отрезные круги по металлу
    Круг отрезной по стали Metabo Novoflex 616444000 (125x2,5 мм)
    Арт. X131725120
    4.3
    4
    Круг отрезной по стали Metabo Novoflex 616444000 (125x2,5 мм)

      Круг отрезной по стали Metabo Novoflex 616444000 (125x2,5 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131725120
      4.3
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Словения
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск отрезной прямой Metabo 616444000 по нержавеющей стали. Для угловых шлифмашин с частотой вращения не более 12200 об/мин.

        Преимущества

        • Качество Novoflex: высокая производительность в базовом классе
        • Твердость: средне-твердый
        • Для универсального применения в металлообработке
        • Высокая производительность реза при достаточно большом сроке службы
        • Максимальная рабочая скорость 80 м/с