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Нетканый шлифовальный диск Dremel SC512 2.615.S51.2JA (25 мм, 2 шт.)
5.0
1
Найти аналог
Насадки для граверов
    Нетканый шлифовальный диск Dremel SC512 2.615.S51.2JA (25 мм, 2 шт.)
    Арт. X1319051765
    5.0
    1
    Нетканый шлифовальный диск Dremel SC512 2.615.S51.2JA (25 мм, 2 шт.)

      Нетканый шлифовальный диск Dremel SC512 2.615.S51.2JA (25 мм, 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051765
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		2
      Тип насадки
      		диск полировальный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нетканый шлифовальный диск Dremel SC512 2.615.S51.2JA Применяется для точного и мягкого снятия материала с изделий из металла, стекла, древесины и пластмассы. Гибкий материал позволяет работать по узким и имеющим неправильную форму поверхностям.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы