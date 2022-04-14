Нетканый шлифовальный диск Dremel SC512 2.615.S51.2JA (25 мм, 2 шт.)

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Нетканый шлифовальный диск Dremel SC512 2.615.S51.2JA Применяется для точного и мягкого снятия материала с изделий из металла, стекла, древесины и пластмассы. Гибкий материал позволяет работать по узким и имеющим неправильную форму поверхностям.