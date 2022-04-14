Нетканый шлифовальный диск Dremel SC512 2.615.S51.2JA (25 мм, 2 шт.)
Арт. X1319051765
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Количество предметов, шт
|2
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Тип насадки
|диск полировальный
- Нетканый шлифовальный диск Dremel SC512 2.615.S51.2JA Применяется для точного и мягкого снятия материала с изделий из металла, стекла, древесины и пластмассы. Гибкий материал позволяет работать по узким и имеющим неправильную форму поверхностям.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы