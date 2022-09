Шлифовальный круг Bosch Best for Wood 2.608.605.075 (125 мм, К400, 5 шт.)

Преимущества

Для эксцентриковых шлифмашин Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt, Elu, Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma

Шлифовальный круг BOSCH, Best for Wood and Paint, 125 мм, K-400, 5 шт (2.608.605.075) Для шлифования древесины любого вида, ДСП, строительных панелей и металла