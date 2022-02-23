Шлифовальный круг DeWalt DT 3137 (150 мм, Р240, крепление на липучке)
Арт. 9007197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|США
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Тип оборудования
|самоклеящийся шлифовальный диск
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Назначение по материалу
|дерево
- Круг шлифовальный Dewalt DT 3137 118845 применяется для сухого шлифования деревянных поверхностей, а также красок и лаков. Пылеотталкивающее покрытие, предотвращающее забивание шлифовальной поверхности, обеспечивает длительной срок эксплуатации круга