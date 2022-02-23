Шлифовальный круг DeWalt DT 3137 (150 мм, Р240, крепление на липучке)

Круг шлифовальный Dewalt DT 3137 118845 применяется для сухого шлифования деревянных поверхностей, а также красок и лаков. Пылеотталкивающее покрытие, предотвращающее забивание шлифовальной поверхности, обеспечивает длительной срок эксплуатации круга