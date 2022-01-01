Круг шлифовальный ЭНКОР 20271 ф125 К40 (5шт) д/оп. тар на лип.
Арт. X13171305113
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|самоклеящийся шлифовальный диск
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Диаметр, мм
|125
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Зернистость
|40
- Шлифкруг Энкор 20271 используется совместно с электрическими дрелями и шлифмашинами. Крепится данная оснастка к опорной тарелке при помощи липучки, а затем опорная тарелка крепится к инструменту. Основой данного шлифкруга является бумага средней плотности, абразивным материалом — оксид алюминия, а связующим элементом базового и дополнительного покрытий - смола. Абразив занимает 50-75 % поверхности.
Преимущества
- Шлифкруг применяют для обработки твердых и мягких пород древесины, металлических поверхностей и лакокрасочных покрытий.