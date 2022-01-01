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Круг шлифовальный ЭНКОР 20271 ф125 К40 (5шт) д/оп. тар на лип.
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Самоклеящиеся шлифовальные круги
    Круг шлифовальный ЭНКОР 20271 ф125 К40 (5шт) д/оп. тар на лип.
    Арт. X13171305113
    Круг шлифовальный ЭНКОР 20271 ф125 К40 (5шт) д/оп. тар на лип.

      Круг шлифовальный ЭНКОР 20271 ф125 К40 (5шт) д/оп. тар на лип.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171305113

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Тип оборудования
      		самоклеящийся шлифовальный диск
      Диаметр, мм
      		125
      Зернистость
      		40
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифкруг Энкор 20271 используется совместно с электрическими дрелями и шлифмашинами. Крепится данная оснастка к опорной тарелке при помощи липучки, а затем опорная тарелка крепится к инструменту. Основой данного шлифкруга является бумага средней плотности, абразивным материалом — оксид алюминия, а связующим элементом базового и дополнительного покрытий - смола. Абразив занимает 50-75 % поверхности. 

        Преимущества

        • Шлифкруг применяют для обработки твердых и мягких пород древесины, металлических поверхностей и лакокрасочных покрытий.