Круг шлифовальный ЭНКОР 20271 ф125 К40 (5шт) д/оп. тар на лип.

Преимущества

Шлифкруг применяют для обработки твердых и мягких пород древесины, металлических поверхностей и лакокрасочных покрытий.

Шлифкруг Энкор 20271 используется совместно с электрическими дрелями и шлифмашинами. Крепится данная оснастка к опорной тарелке при помощи липучки, а затем опорная тарелка крепится к инструменту. Основой данного шлифкруга является бумага средней плотности, абразивным материалом — оксид алюминия, а связующим элементом базового и дополнительного покрытий - смола. Абразив занимает 50-75 % поверхности.