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Шлифовальный круг на липкой основе Энкор 20273 (125 мм, К80, 5 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Самоклеящиеся шлифовальные круги
    Шлифовальный круг на липкой основе Энкор 20273 (125 мм, К80, 5 шт.)
    Арт. X13171305108
    5.0
    2
    Шлифовальный круг на липкой основе Энкор 20273 (125 мм, К80, 5 шт.)
    Шлифовальный круг на липкой основе Энкор 20273 (125 мм, К80, 5 шт.)
      Шлифовальный круг на липкой основе Энкор 20273 (125 мм, К80, 5 шт.)
      Шлифовальный круг на липкой основе Энкор 20273 (125 мм, К80, 5 шт.)

      Шлифовальный круг на липкой основе Энкор 20273 (125 мм, К80, 5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171305108
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		самоклеящийся шлифовальный диск
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифкруг Энкор 20273 используется совместно с электрическими дрелями и шлифмашинами. Крепится данная оснастка к опорной тарелке при помощи липучки, а затем опорная тарелка крепится к инструменту. Основой данного шлифкруга является бумага средней плотности, абразивным материалом — оксид алюминия, а связующим элементом базового и дополнительного покрытий - смола. Абразив занимает 50-75 % поверхности. Такой шлифкруг применяют для обработки твердых и мягких пород древесины, металлических поверхностей и лакокрасочных покрытий