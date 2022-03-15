Шлифовальный круг на липкой основе Энкор 20273 (125 мм, К80, 5 шт.)
Арт. X13171305108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|самоклеящийся шлифовальный диск
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Назначение по материалу
|металл, дерево
- Шлифкруг Энкор 20273 используется совместно с электрическими дрелями и шлифмашинами. Крепится данная оснастка к опорной тарелке при помощи липучки, а затем опорная тарелка крепится к инструменту. Основой данного шлифкруга является бумага средней плотности, абразивным материалом — оксид алюминия, а связующим элементом базового и дополнительного покрытий - смола. Абразив занимает 50-75 % поверхности. Такой шлифкруг применяют для обработки твердых и мягких пород древесины, металлических поверхностей и лакокрасочных покрытий