Шлифовальный круг по камню Интерскол 2064915000600 (150x6x22,2 мм)
Арт. X1317130908
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|шлифовальный круг
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Назначение по материалу
|камень
- Шлифовальный диск ИНТЕРСКОЛ применяется в углошлифовальных машинах для шлифования камня. В качестве абразива используется белый электрокорунд 25А со средней зернистостью 63Н. Данный расходный материал изготовлен из бакелитовой (смолянистой) связки высокой прочности.