Шлифовальный круг по камню Интерскол 2064915000600 (150x6x22,2 мм)

Шлифовальный диск ИНТЕРСКОЛ применяется в углошлифовальных машинах для шлифования камня. В качестве абразива используется белый электрокорунд 25А со средней зернистостью 63Н. Данный расходный материал изготовлен из бакелитовой (смолянистой) связки высокой прочности.