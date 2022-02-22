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Шлифовальный круг по камню Интерскол 2064915000600 (150x6x22,2 мм)
5.0
2
Найти аналог
Зачистные круги
    Шлифовальный круг по камню Интерскол 2064915000600 (150x6x22,2 мм)
    Арт. X1317130908
    5.0
    2
    Шлифовальный круг по камню Интерскол 2064915000600 (150x6x22,2 мм)

      Шлифовальный круг по камню Интерскол 2064915000600 (150x6x22,2 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317130908
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		шлифовальный круг
      Назначение по материалу
      		камень
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифовальный диск ИНТЕРСКОЛ применяется в углошлифовальных машинах для шлифования камня. В качестве абразива используется белый электрокорунд 25А со средней зернистостью 63Н. Данный расходный материал изготовлен из бакелитовой (смолянистой) связки высокой прочности. 