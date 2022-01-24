Шлифовальный круг по металлу Интерскол 2063923000600 (230x6x22,2 мм)

Диск шлифовальный по металлу Интерскол. В виде абразива применяют электрокорунд нормальный. Не требует принудительного охлаждения водой, т. к. температура круга не больше 70-80°С. Круг самозатачивающийся, но при этом исходный диаметр постепенно уменьшается. Связка бакелитовая, упрочненная. Зернистость средняя, содержание основного размера зерна нормальное.