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Шлифовальный круг по металлу Интерскол 2063923000600 (230x6x22,2 мм)
5.0
1
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Самоклеящиеся шлифовальные круги
    Шлифовальный круг по металлу Интерскол 2063923000600 (230x6x22,2 мм)
    Арт. X13172797
    5.0
    1
    Шлифовальный круг по металлу Интерскол 2063923000600 (230x6x22,2 мм)

      Шлифовальный круг по металлу Интерскол 2063923000600 (230x6x22,2 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13172797
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		самоклеящийся шлифовальный диск
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск шлифовальный по металлу Интерскол. В виде абразива применяют электрокорунд нормальный. Не требует принудительного охлаждения водой, т. к. температура круга не больше 70-80°С. Круг самозатачивающийся, но при этом исходный диаметр постепенно уменьшается. Связка бакелитовая, упрочненная. Зернистость средняя, содержание основного размера зерна нормальное.