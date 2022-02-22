Круг универсальный алмазный Metabo 624306000 (115x22,23 мм)
Арт. 77777X9002250
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, кирпич
- Алмазный диск Promotion 115x22,23 мм, универсальный (624306000). Для всех общих строительных материалов, таких как: бетон, мокрый бетон, твердый песчаник, необожженный кирпич.
Преимущества:
- Спеченные алмазные сегменты
- Высота сегмента: 7,0 мм
- Максимальная рабочая скорость: 80 м/с