Круг универсальный алмазный Metabo 624306000 (115x22,23 мм)

Преимущества:

Спеченные алмазные сегменты

Высота сегмента: 7,0 мм

Максимальная рабочая скорость: 80 м/с

Алмазный диск Promotion 115x22,23 мм, универсальный (624306000). Для всех общих строительных материалов, таких как: бетон, мокрый бетон, твердый песчаник, необожженный кирпич.