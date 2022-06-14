Круг универсальный алмазный Metabo 624308000 (150x22,23 мм)

Преимущества:

Максимальная скорость - 80 м/с;

Максимальное число оборотов - 10200 об/мин;

Высота сегментов - 7 мм.

Алмазный круг Metabo 624308000 применяется для реза всех строительных материалов - бетон, кирпич, твердый песчанник, асфальт и т.д.