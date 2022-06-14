Круг универсальный алмазный Metabo 624308000 (150x22,23 мм)
Арт. 77777X9002251
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич, керамика, кафель
- Алмазный круг Metabo 624308000 применяется для реза всех строительных материалов - бетон, кирпич, твердый песчанник, асфальт и т.д.
Преимущества:
- Максимальная скорость - 80 м/с;
- Максимальное число оборотов - 10200 об/мин;
- Высота сегментов - 7 мм.