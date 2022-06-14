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Круг универсальный алмазный Metabo 624308000 (150x22,23 мм)
5.0
3
Найти аналог
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Круг универсальный алмазный Metabo 624308000 (150x22,23 мм)
    Арт. 77777X9002251
    5.0
    3
    Круг универсальный алмазный Metabo 624308000 (150x22,23 мм)
    Круг универсальный алмазный Metabo 624308000 (150x22,23 мм)
      Круг универсальный алмазный Metabo 624308000 (150x22,23 мм)
      Круг универсальный алмазный Metabo 624308000 (150x22,23 мм)

      Круг универсальный алмазный Metabo 624308000 (150x22,23 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002251
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич, керамика, кафель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить