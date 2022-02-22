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Круг универсальный алмазный Metabo 624309000 (180x22,23 мм)
4.5
2
1 439 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Круг универсальный алмазный Metabo 624309000 (180x22,23 мм)
    Арт. 77777X9002252
    4.5
    2
    Круг универсальный алмазный Metabo 624309000 (180x22,23 мм)
    Круг универсальный алмазный Metabo 624309000 (180x22,23 мм)
      Круг универсальный алмазный Metabo 624309000 (180x22,23 мм)
      Круг универсальный алмазный Metabo 624309000 (180x22,23 мм)

      Круг универсальный алмазный Metabo 624309000 (180x22,23 мм)

      1 439 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9002252
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, кирпич
      Все характеристики
      1 439 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазный круг "Promotion" Metabo 624309000 применяется в угловых шлифовальных машинах. Этот универсальный круг используется для работы по различным строительным материалам: бетону, твердому песчанику, необожженному кирпичу и известковому туфу.

        Преимущества:

        • Спеченные алмазные сегменты
        • Высота сегмента: 7,0 мм
        • Максимальная рабочая скорость: 80 м/с