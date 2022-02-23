Зачистной круг 25а (100x20x20 мм)

Преимущества

Оснастка выполнена из белого корунда марки — 25 А

Твердость — средне-мягкая

Профиль — прямой

Шлифовальный круг является сменным элементом для заточных и шлифовальных станков. Применяется для заточки, зачистки и шлифовки. Специально подобранный высококачественный абразивный материал гарантирует долгий срок службы круга и его производительность.