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Зачистной круг 25а (100x20x20 мм)
5.0
2
175 ₽
Зачистные круги
    Зачистной круг 25а (100x20x20 мм)
    Арт. 9006192105
    5.0
    2
    Зачистной круг 25а (100x20x20 мм)

      Зачистной круг 25а (100x20x20 мм)

      175 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9006192105
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Тип оборудования
      		шлифовальный круг
      Назначение по материалу
      		сталь
      Диаметр, мм
      		100
      Толщина, мм
      		20
      Все характеристики
      175 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шлифовальный круг является сменным элементом для заточных и шлифовальных станков. Применяется для заточки, зачистки и шлифовки. Специально подобранный высококачественный абразивный материал гарантирует долгий срок службы круга и его производительность.

        Преимущества

        • Оснастка выполнена из белого корунда марки — 25 А 
        • Твердость — средне-мягкая
        • Профиль — прямой