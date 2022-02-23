Зачистной круг 25а (100x20x20 мм)
Арт. 9006192105
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|шлифовальный круг
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Назначение по материалу
|сталь
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Диаметр, мм
|100
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Толщина, мм
|20
- Шлифовальный круг является сменным элементом для заточных и шлифовальных станков. Применяется для заточки, зачистки и шлифовки. Специально подобранный высококачественный абразивный материал гарантирует долгий срок службы круга и его производительность.
Преимущества
- Оснастка выполнена из белого корунда марки — 25 А
- Твердость — средне-мягкая
- Профиль — прямой