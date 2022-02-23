Зачистной круг 2300060 (230x6x22 мм)
Арт. Х150607
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|шлифовальный круг
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Назначение по материалу
|сталь
Зачистные круги с активной производительной агрессивностью и высокой износостойкостью. Они востребованы для операций по удалению наплывов, заусенецев, ржавчины, иных наслоений, для грубой зачистки швов после сварки, для плоского и торцового шлифования. Безопасная и производительная работа шлифовального инструмента зависит от правильного подбора типа сменного расходного элемента, подходящего к конкретным условиям предстоящей операции.