Зачистной круг Metabo Novoflex 617137000 (150x6 мм)

Круг обдирочный Novoflex SP (150x6х22.2 мм) Metabo 617137000 используется для универсальной обработки металла и стали. Выполнен из нормального корунда средней твердости. Диск гарантирует высокую производительность и долгий срок эксплуатации. Максимальная рабочая скорость - 80 м/с.

