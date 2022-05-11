Зачистной круг Metabo Novoflex 617137000 (150x6 мм)
Арт. X131727182
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|шлифовальный круг
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Назначение по материалу
|металл, сталь
- Круг обдирочный Novoflex SP (150x6х22.2 мм) Metabo 617137000 используется для универсальной обработки металла и стали. Выполнен из нормального корунда средней твердости. Диск гарантирует высокую производительность и долгий срок эксплуатации. Максимальная рабочая скорость - 80 м/с.