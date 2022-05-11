Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Зачистной круг Metabo Novoflex 617137000 (150x6 мм)
5.0
3
Найти аналог
Зачистные круги
    Зачистной круг Metabo Novoflex 617137000 (150x6 мм)
    Арт. X131727182
    5.0
    3
    Зачистной круг Metabo Novoflex 617137000 (150x6 мм)

      Зачистной круг Metabo Novoflex 617137000 (150x6 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131727182
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		шлифовальный круг
      Назначение по материалу
      		металл, сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Круг обдирочный Novoflex SP (150x6х22.2 мм) Metabo 617137000 используется для универсальной обработки металла и стали. Выполнен из нормального корунда средней твердости. Диск гарантирует высокую производительность и долгий срок эксплуатации. Максимальная рабочая скорость - 80 м/с.