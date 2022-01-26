Зачистной круг Metabo Novoflex 616468000 (230x6 мм)

Изогнутый шлифовальный диск Novoflex Metabo 616468000 используется в угловых шлифовальных машинах для обработки металлов. Диск имеет среднюю твердость и служит очень долго. В качества абразива применяется нормальный корунд. Качество Novoflex: высокая производительность в базовом классе. Твердость: средне-твердый. Для универсального применения в металлообработке. Хорошая производительность съема при длительном сроке службы. Максимальная рабочая скорость 80 м/с.

