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Зачистной круг Metabo Novoflex 616468000 (230x6 мм)
5.0
1
Найти аналог
Зачистные круги
    Зачистной круг Metabo Novoflex 616468000 (230x6 мм)
    Арт. X13172799
    5.0
    1
    Зачистной круг Metabo Novoflex 616468000 (230x6 мм)

      Зачистной круг Metabo Novoflex 616468000 (230x6 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13172799
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		шлифовальный круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Изогнутый шлифовальный диск Novoflex Metabo 616468000 используется в угловых шлифовальных машинах для обработки металлов. Диск имеет среднюю твердость и служит очень долго. В качества абразива применяется нормальный корунд. Качество Novoflex: высокая производительность в базовом классе. Твердость: средне-твердый. Для универсального применения в металлообработке. Хорошая производительность съема при длительном сроке службы. Максимальная рабочая скорость 80 м/с.