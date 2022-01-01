Крыльчатка адаптер ножа Emak К35/K35P/K40P 66050005AR

Крыльчатка Emak (адаптер ножа) К35/K35P/K40P 66050005AR представляет собой запчасть, которая предназначена для интеграции на замену износившимся или пришедшим в негодность комплектующим. Запасные части производства бренда Emak отличаются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после их установки вам больше не придется беспокоиться за работоспособность и производительность: Адаптеры производства бренда Emak созданы с опорой на высокие стандарты качества.