Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Крыльчатка адаптер ножа Emak К35/K35P/K40P 66050005R
Найти аналог
Адаптеры
    Крыльчатка адаптер ножа Emak К35/K35P/K40P 66050005R
    Арт. Х21212389

      Крыльчатка адаптер ножа Emak К35/K35P/K40P 66050005R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х21212389

      Характеристики

      Производитель
      		Emak
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Крыльчатка Emak (адаптер ножа) К35/K35P/K40P 66050005R – это запчасть, предназначенная с целью интеграции на смену износившимся или пришедшим в негодность запасным частям. Запчасти производства бренда Emak характеризуются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их установки у вас не будет поводов беспокоиться за работоспособность и производительность: Адаптеры производства Emak могут похвастаться высоким качеством исполнения.