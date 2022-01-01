Крыльчатка адаптер ножа Emak К35/K35P/K40P 66050005R

Крыльчатка Emak (адаптер ножа) К35/K35P/K40P 66050005R – это запчасть, предназначенная с целью интеграции на смену износившимся или пришедшим в негодность запасным частям. Запчасти производства бренда Emak характеризуются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их установки у вас не будет поводов беспокоиться за работоспособность и производительность: Адаптеры производства Emak могут похвастаться высоким качеством исполнения.