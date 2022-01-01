Оформить заказ на крышка корпуса Makita редуктора 153620-0
Крышка корпуса Makita редуктора 153620-0 представляет собой запчасть, применяемая в целях монтажа на смену сломанным запасным частям. Запчасти от марки Makita характеризуются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их установят у вас не будет поводов переживать за продуктивность: Корпуса от бренда Makita отвечают высоким стандартам качества. Цена, которая составляет 654 р. на данную комплектующую вызвана использованием высококачественных компонентов.
Перед заказом уточните, обладают ли совместимостью Корпуса с моделью вашего инструмента. У вас есть возможность осуществить ремонтные работы самостоятельно, но мы предлагаем вам обратиться в сервисный центр «Бигам»: специалисты встроят Корпуса в вашу технику.
Крышка корпуса Makita редуктора 153620-0 вы можете заказать на сайте www.bigam.ru
по цене в 654 р. Чтобы оформить заказ, заполните форму на нашем сайте. Мы доставляем продукцию по всей территории России. Также вам доступен самовывоз из нашего розничного магазина в вашем городе – данная услуга бесплатна вне зависимости от суммы заказа. Если у вас остались вопросы относительно оформления заказа и замены запчастей в фирменном центре сервисного обслуживания, свяжитесь с менеджером по номеру телефона 8 800 555 69 73. На www.bigam.ru
крышка корпуса Makita редуктора 153620-0 от официальных поставщиков или изготовителя – торговой марки Makita.