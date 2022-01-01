Оформить заказ на крышка корпуса Makita ударника 153624-2 Крышка корпуса Makita ударника 153624-2 – это деталь, которая используется для монтирования на замену сломанным комплектующим. Запчасти производства Makita выгодно выделяются на фоне конкурентов высокой надежностью: после того, как их установят вам больше не придется переживать за работоспособность и производительность: Корпуса от Makita могут похвастаться высоким качеством исполнения. Стоимость, составляющая 1 434 р. на представленную деталь объясняется применением износостойких ресурсов.



Перед покупкой уточните, обладают ли совместимостью выбранные вами Корпуса с моделью вашего инструмента. Вы можете произвести техническое обслуживание самостоятельно, однако мы предлагаем вам обратиться в фирменный сервисный центр «Бигам»: специалисты встроят Корпуса в вашу технику.



Крышка корпуса Makita ударника 153624-2 вы можете купить в «Бигам» выгодно – по цене всего в 1 434 руб. Для этого позвоните по телефону 8 800 555 69 73. Доставка возможна по РФ. Также вам доступен самовывоз из нашего магазина розничной продажи в вашем городе – услуга предоставляется бесплатно при любой сумме оформленного заказа. Если у вас остались вопросы относительно приобретения и замены деталей в нашем центре сервисного обслуживания, позвоните по номеру 8 800 555 69 73. Мы предоставляем крышка корпуса Makita ударника 153624-2 от надежных поставщиков или самого изготовителя – торговой марки Makita.