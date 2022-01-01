Крышка обсадной колонны BAKER D=127мм

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

рышка обсадной колонны производства Baker (США) изготавливается из чугуна и состоит из двух частей, отличительной чертой является О-кольцо из неопрена на скважине. Верхняя часть крышки легко демонтируется для удобного обслуживания скважины. Стандартная серия WE1 подключается к стальной или ПВХ обсадной колонне при помощи трех болтов. Крышки серии WE1P крепятся к ПВХ колонне путем склеивания. Все модели имеют два больших вентиляционных отверстия. В комплекте прилагаются крепежные детали из нержавеющей стали.