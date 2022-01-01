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Крышка обсадной колонны BAKER D=127мм
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Для прочей техники
    Крышка обсадной колонны BAKER D=127мм
    Арт. X1692573

      Крышка обсадной колонны BAKER D=127мм

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      Нет в наличии
      Арт. X1692573
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      Нет в наличии
      Описание Рейтинги и отзывы
      • рышка обсадной колонны производства Baker (США) изготавливается из чугуна и состоит из двух частей, отличительной чертой является О-кольцо из неопрена на скважине. Верхняя часть крышки легко демонтируется для удобного обслуживания скважины. Стандартная серия WE1 подключается к стальной или ПВХ обсадной колонне при помощи трех болтов. Крышки серии WE1P крепятся к ПВХ колонне путем склеивания. Все модели имеют два больших вентиляционных отверстия. В комплекте прилагаются крепежные детали из нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы