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Крючки FRAP F1505-2
5.0
2
207 ₽
Крючки для ванной комнаты
    Крючки FRAP F1505-2
    Арт. X1691450213
    5.0
    2
    Крючки FRAP F1505-2

      Крючки FRAP F1505-2

      207 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691450213
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		крючок
      Вес, кг
      		0.2
      Все характеристики
      207 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Крючок двойной Frap F1505-2 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.

        Преимущества

        • Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов
        • Глянцевое покрытие стального цвета позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат
        • Длина аксессуара 210 мм