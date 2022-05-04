Крючки FRAP F1505-2

Преимущества

Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов

Глянцевое покрытие стального цвета позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат

Длина аксессуара 210 мм

Крючок двойной Frap F1505-2 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.