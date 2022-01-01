Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-820

Заряд и восстановление большинства типов аккумуляторных батарей (АКБ) - щелочных, гелевых, AGM, WET, GEL с номинальным напряжением 6 - 12 Вольт и емкостью от 5 до 200 Ач, применяемых на автомобилях, мотоциклах, катерах и т.д. Возможность диагностики и восстановления аккумуляторных батарей благодаря встроенной схеме разряда АКБ. Возможность работы в режиме регулируемого блока питания от 6.0 до 16.0В. Настраиваемые пользователем профили работы в качестве зарядного устройства для различных аккумуляторных батарей. Обновляемое программное обеспечение с SD-карты. Встроенный жк-дисплей позволяет качественно получать информацию о заряде. Заряжает аккумулятор в 4 этапа (предварительный заряд, основной заряд, этап дозаряда, хранение).