Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-820
9 535 ₽
Зарядные устройства
  • Персональная скидка
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-820
Арт. О00000028060
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-820
  • Персональная скидка

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-820

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 535 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000028060

Характеристики

Производитель
Кулон
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
189
Макс. ток заряда, А
15
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 535 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Сверло ступенчатое по металлу Hardcore 142420, 4-20 мм, 9 ступеней
450 ₽
5.0
Сверло ступенчатое по металлу Hardcore 142420, 4-20 мм, 9 ступеней
Бокорезы Matrix 17520 Nickel (160 мм)
420 ₽
5.0
Бокорезы Matrix 17520 Nickel (160 мм)
Набор лопата снеговая и щетка тротуарная со скребком Инструм-Агро Удача Пингвина 1445
1 130 ₽
Набор лопата снеговая и щетка тротуарная со скребком Инструм-Агро Удача Пингвина 1445
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Заряд и восстановление большинства типов аккумуляторных батарей (АКБ) - щелочных, гелевых, AGM, WET, GEL с номинальным напряжением 6 - 12 Вольт и емкостью от 5 до 200 Ач, применяемых на автомобилях, мотоциклах, катерах и т.д. Возможность диагностики и восстановления аккумуляторных батарей благодаря встроенной схеме разряда АКБ. Возможность работы в режиме регулируемого блока питания от 6.0 до 16.0В. Настраиваемые пользователем профили работы в качестве зарядного устройства для различных аккумуляторных батарей. Обновляемое программное обеспечение с SD-карты. Встроенный жк-дисплей позволяет качественно получать информацию о заряде. Заряжает аккумулятор в 4 этапа (предварительный заряд, основной заряд, этап дозаряда, хранение).