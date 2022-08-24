Преимущества

Усиленный цепной редуктор;

Облегченная система пуска двигателя;

Ширина обработки 75 см, при установке дополнительных фрез ширина увеличивается до 100 см;

2 скорости вперёд, 1 назад - комфорт в работе;

Компактные габариты культиватора, возможность быстро снять руль и фрезы - помогут разместить культиватор даже в багажнике легкового автомобиля;

Уникальная балансировка;

В комплекте поставки набор инструмента который может пригодиться покупателю для сборки или обслуживания аппарата: свечной ключ - трубка, три рожковых ключа, универсальная отвёртка и шестигранник;

Фрезы "гусиные лапки" - для сложной почвы;

Оптимальный вес Aurora DIGGER 750 24586;

Возможность установки транспортировочного колеса (опция).

Культиватор бензиновый Aurora DIGGER 750 — это надежный и мощный агрегат для обработки почвы на небольших и средних участках. Все элементы двигателя изготовлены из металла. Мотор оснащен воздушным фильтром с масляной ванной, что обеспечивает поступление в камеру сгорания чистого воздуха без примесей и пыли. Трехскоростная коробка передач (2 скорости вперед и 1-назад) позволяет подобрать оптимальный вариант скорости, необходимый оператору для поставленной задачи. Реверс значительно упрощает работу на запруженных грунтах или суглинке. Вы сможете вытянуть «зарывшийся» культиватор без применения серьезных усилий. Усиленный цепной редуктор спроектирован инженерами производства с большим запасом прочности. Сбалансированная конструкция культиватора позволила снизить вибрацию, а учитывая специальную геометрию фрез, нагрузки на руки оператора минимальны даже при работе со сложными грунтами. Фрезы «Гусиные лапки» — уникальная форма для максимальной производительности. Культиватор поставляется в двух коробках.