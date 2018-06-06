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Бензиновый культиватор Bigmaster GHA 65
4.7
3
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Бензиновый культиватор Bigmaster GHA 65
    Арт. X19092226196
    4.7
    3
    Бензиновый культиватор Bigmaster GHA 65

      Бензиновый культиватор Bigmaster GHA 65

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092226196
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Объем двигателя, см. куб.
      		196
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Культиватор BIGMASTER GHA 65 для вскапывания и рыхления мягкой и твердой почвы на небольших и средних участках. Эта модель оснащена 4-тактным бензиновым двигателем мощностью 6,5 л.с. (3800 Вт) тремя парами остро заточенных фрез для легкой и быстрой обработки земли. Ширина обработки 59 см, но может варьироваться путем снятия лишних фрез. В комплекте прилагается переднее транспортировочное колесо, которое может легко подниматься и опускаться при необходимости.

        Преимущества

        • Эргономичная рукоятка с резиновыми накладками в зонах хвата
        • Центр управления удобно расположен под рукой, непосредственно на рогах рукоятки
        • Вместительный топливный бак на 3.6 л гарантирует длительную работу без долива бензина
        • В комплекте есть два ограничительных диска, чтобы защитить ваши насаждения от травмирования работающими фрезами
        • Удобный для работы вес 47,5 кг