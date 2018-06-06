Бензиновый культиватор Bigmaster GHA 65

Преимущества

Эргономичная рукоятка с резиновыми накладками в зонах хвата

Центр управления удобно расположен под рукой, непосредственно на рогах рукоятки

Вместительный топливный бак на 3.6 л гарантирует длительную работу без долива бензина

В комплекте есть два ограничительных диска, чтобы защитить ваши насаждения от травмирования работающими фрезами

Удобный для работы вес 47,5 кг

Культиватор BIGMASTER GHA 65 для вскапывания и рыхления мягкой и твердой почвы на небольших и средних участках. Эта модель оснащена 4-тактным бензиновым двигателем мощностью 6,5 л.с. (3800 Вт) тремя парами остро заточенных фрез для легкой и быстрой обработки земли. Ширина обработки 59 см, но может варьироваться путем снятия лишних фрез. В комплекте прилагается переднее транспортировочное колесо, которое может легко подниматься и опускаться при необходимости.