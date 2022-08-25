Культиватор Caiman COMPACT 50S C
Арт. X19092240
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Емкость топливного бака, л
|2.7
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Объем двигателя, см. куб.
|169
- Культиватор бензиновый Caiman COMPACT 50S C - проверенная временем, надежная и простая в управлении модель. Фрезы Razor Blade позволят легко справиться с целинной почвой, а редуктор заднего хода Step Back значительно облегчит обработку участков со сложным рельефом. Caiman Eco Max оснащен мощным японским двигателем Subaru c легким запуском. Новые комфортабельные рукоятки Soft Touch исключают случайное включение задней передачи. Данный культиватор является отличным выбором для пользователей, ценящих практичную и надежную технику.
Преимущества
- Простая в управлении модель
- Мощный японский двигатель
- Комфортабельные рукоятки Soft Touch