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Культиватор Caiman COMPACT 50S C
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор Caiman COMPACT 50S C
    Арт. X19092240
    5.0
    1
    Культиватор Caiman COMPACT 50S C
    Культиватор Caiman COMPACT 50S C
      Культиватор Caiman COMPACT 50S C
      Культиватор Caiman COMPACT 50S C

      Культиватор Caiman COMPACT 50S C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X19092240
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость топливного бака, л
      		2.7
      Объем двигателя, см. куб.
      		169
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Культиватор бензиновый Caiman COMPACT 50S C - проверенная временем, надежная и простая в управлении модель. Фрезы Razor Blade позволят легко справиться с целинной почвой, а редуктор заднего хода Step Back значительно облегчит обработку участков со сложным рельефом. Caiman Eco Max оснащен мощным японским двигателем Subaru c легким запуском. Новые комфортабельные рукоятки Soft Touch исключают случайное включение задней передачи. Данный культиватор является отличным выбором для пользователей, ценящих практичную и надежную технику.

        Преимущества

        • Простая в управлении модель
        • Мощный японский двигатель
        • Комфортабельные рукоятки Soft Touch