Культиватор Caiman COMPACT 50S C

Преимущества

Простая в управлении модель

Мощный японский двигатель

Комфортабельные рукоятки Soft Touch

Культиватор бензиновый Caiman COMPACT 50S C - проверенная временем, надежная и простая в управлении модель. Фрезы Razor Blade позволят легко справиться с целинной почвой, а редуктор заднего хода Step Back значительно облегчит обработку участков со сложным рельефом. Caiman Eco Max оснащен мощным японским двигателем Subaru c легким запуском. Новые комфортабельные рукоятки Soft Touch исключают случайное включение задней передачи. Данный культиватор является отличным выбором для пользователей, ценящих практичную и надежную технику.