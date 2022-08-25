Культиватор Caiman Eco 50S C2

Культиватор бензиновый Caiman Eco Max 50S C2 - проверенная временем, надежная и простая в управлении модель. Фрезы Razor Blade позволят легко справиться с целинной почвой, а редуктор заднего хода Step Back значительно облегчит обработку участков со сложным рельефом. Caiman Eco Max оснащен мощным японским двигателем Subaru c легким запуском. Новые комфортабельные рукоятки Soft Touch исключают случайное включение задней передачи. Данный культиватор является отличным выбором для пользователей, ценящих практичную и надежную технику.

Преимущества

