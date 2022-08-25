Культиватор Caiman Eco 50S C2
Арт. X19092185
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Емкость топливного бака, л
|3.4
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Объем двигателя, см. куб.
|169
- Культиватор бензиновый Caiman Eco Max 50S C2 - проверенная временем, надежная и простая в управлении модель. Фрезы Razor Blade позволят легко справиться с целинной почвой, а редуктор заднего хода Step Back значительно облегчит обработку участков со сложным рельефом. Caiman Eco Max оснащен мощным японским двигателем Subaru c легким запуском. Новые комфортабельные рукоятки Soft Touch исключают случайное включение задней передачи. Данный культиватор является отличным выбором для пользователей, ценящих практичную и надежную технику.
Преимущества
- саблевидные фрезы Razor Blade, заточенные под определенным углом, справляются даже с твердой почвой;
- удобное переднее колесо для транспортировки мотоблока до места работы (может подниматься и опускаться);
- эргономичная рукоятка может регулироваться по высоте;
- ограничители по бокам линии фрез позволят уберечь ваши растения от повреждений при вспашке;
- комфортный для работы вес 50 кг.