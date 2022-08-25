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Культиватор Caiman Eco 50S C2
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор Caiman Eco 50S C2
    Арт. X19092185
    5.0
    1
    Культиватор Caiman Eco 50S C2

      Культиватор Caiman Eco 50S C2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X19092185
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость топливного бака, л
      		3.4
      Объем двигателя, см. куб.
      		169
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Культиватор бензиновый Caiman Eco Max 50S C2 - проверенная временем, надежная и простая в управлении модель. Фрезы Razor Blade позволят легко справиться с целинной почвой, а редуктор заднего хода Step Back значительно облегчит обработку участков со сложным рельефом. Caiman Eco Max оснащен мощным японским двигателем Subaru c легким запуском. Новые комфортабельные рукоятки Soft Touch исключают случайное включение задней передачи. Данный культиватор является отличным выбором для пользователей, ценящих практичную и надежную технику.

        Преимущества

        • саблевидные фрезы Razor Blade, заточенные под определенным углом, справляются даже с твердой почвой;
        • удобное переднее колесо для транспортировки мотоблока до места работы (может подниматься и опускаться);
        • эргономичная рукоятка может регулироваться по высоте;
        • ограничители по бокам линии фрез позволят уберечь ваши растения от повреждений при вспашке;
        • комфортный для работы вес 50 кг.