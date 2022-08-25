Культиватор Caiman Eco MAX 60S C2 (Robin-Subaru с реверсом)
Арт. X1909222699
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Емкость топливного бака, л
|3.4
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Мощность, л.с
|5.7
- Полупрофессиональный мотокультиватор Caiman Eco Max 60S C2 с новой рукояткой реверса и новым дизайном подходит как для обработанной, так и для целинной земли. Наиболее популярная модель из-за своей манёвренности и возможности работы на участках со сложным рельефом площадью до 2500 м2. КультиваторCaiman Eco Max 60 S C 2 идеален для садоводов-любителей и для фермеров. Наличие реверса (система Step Back) делает культиватор Caiman Eco Max 60 SC2 более манёвренным. Фрезы Razor Blade изготовлены из закалённой стали. Благодаря специальной конструкции, фрезы входят в почву под определённым углом и способны справиться с любым типом почвы.
Преимущества
- Низкое потребление топлива, благодаря инновационным технологиям в производстве двигателей
- Высокие показатели ширины и глубины обработки (900x320 мм)
- Цепной редуктор обеспечивает на выходе минимальные потери мощности
- Двигатель прост в эксплуатации и обслуживании, легко запускается
- Японский двигатель Robin-Subaru