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Культиватор Caiman Eco MAX 60S C2 (Robin-Subaru с реверсом)
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор Caiman Eco MAX 60S C2 (Robin-Subaru с реверсом)
    Арт. X1909222699
    5.0
    1
    Культиватор Caiman Eco MAX 60S C2 (Robin-Subaru с реверсом)

      Культиватор Caiman Eco MAX 60S C2 (Robin-Subaru с реверсом)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1909222699
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость топливного бака, л
      		3.4
      Мощность, л.с
      		5.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полупрофессиональный мотокультиватор Caiman Eco Max 60S C2 с новой рукояткой реверса и новым дизайном подходит как для обработанной, так и для целинной земли. Наиболее популярная модель из-за своей манёвренности и возможности работы на участках со сложным рельефом площадью до 2500 м2. КультиваторCaiman Eco Max 60 S C 2 идеален для садоводов-любителей и для фермеров. Наличие реверса (система Step Back) делает культиватор Caiman Eco Max 60 SC2 более манёвренным. Фрезы Razor Blade изготовлены из закалённой стали. Благодаря специальной конструкции, фрезы входят в почву под определённым углом и способны справиться с любым типом почвы.

        Преимущества

        • Низкое потребление топлива, благодаря инновационным технологиям в производстве двигателей
        • Высокие показатели ширины и глубины обработки (900x320 мм)
        • Цепной редуктор обеспечивает на выходе минимальные потери мощности
        • Двигатель прост в эксплуатации и обслуживании, легко запускается
        • Японский двигатель Robin-Subaru