Культиватор Caiman Eco MAX 60S C2 (Robin-Subaru с реверсом)

Полупрофессиональный мотокультиватор Caiman Eco Max 60S C2 с новой рукояткой реверса и новым дизайном подходит как для обработанной, так и для целинной земли. Наиболее популярная модель из-за своей манёвренности и возможности работы на участках со сложным рельефом площадью до 2500 м2. КультиваторCaiman Eco Max 60 S C 2 идеален для садоводов-любителей и для фермеров. Наличие реверса (система Step Back) делает культиватор Caiman Eco Max 60 SC2 более манёвренным. Фрезы Razor Blade изготовлены из закалённой стали. Благодаря специальной конструкции, фрезы входят в почву под определённым углом и способны справиться с любым типом почвы.



Преимущества