Культиватор Caiman ELITE 60S D2
Арт. X1909222698
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Емкость топливного бака, л
|3.4
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Объем двигателя, см. куб.
|169
- Культиватор бензиновый Caiman ELITE 60S D2 - полупрофессиональная модель культиватора, разработанная для интенсивного использования садоводами любителями на целинных землях, площадью 2500 м2. Специальные диски по бокам фрез защищают растения от повреждений.
Преимущества
- Пневматическое сцепление «Плавный ход»
- Реверс заднего хода
- Четырехтактный двигатель Subaru EP 17 (Япония)