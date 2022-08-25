Культиватор Caiman ELITE 60S D2

Преимущества

Пневматическое сцепление «Плавный ход»

Реверс заднего хода

Четырехтактный двигатель Subaru EP 17 (Япония)

Культиватор бензиновый Caiman ELITE 60S D2 - полупрофессиональная модель культиватора, разработанная для интенсивного использования садоводами любителями на целинных землях, площадью 2500 м2. Специальные диски по бокам фрез защищают растения от повреждений.