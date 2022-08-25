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Культиватор Caiman ELITE 60S D2
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор Caiman ELITE 60S D2
    Арт. X1909222698
    5.0
    1
    Культиватор Caiman ELITE 60S D2
    Культиватор Caiman ELITE 60S D2
      Культиватор Caiman ELITE 60S D2
      Культиватор Caiman ELITE 60S D2

      Культиватор Caiman ELITE 60S D2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1909222698
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость топливного бака, л
      		3.4
      Объем двигателя, см. куб.
      		169
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Культиватор бензиновый Caiman ELITE 60S D2 - полупрофессиональная модель культиватора, разработанная для интенсивного использования садоводами любителями на целинных землях, площадью 2500 м2. Специальные диски по бокам фрез защищают растения от повреждений.

        Преимущества

        • Пневматическое сцепление «Плавный ход» 
        • Реверс заднего хода 
        • Четырехтактный двигатель Subaru EP 17 (Япония)