Культиватор Caiman Q JUNIOR 60S TWK+
Арт. X19092276
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Емкость топливного бака, л
|3.8
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Объем двигателя, см. куб.
|193
- Тяжелый мотокультиватор профессионального класса для целинных земель
Преимущества
- Мощный мотокультиватор профессионального класса с внушительной шириной захвата 90 см.
- Его мощность и вес позволяют обрабатывать тяжелые участки почвы.
- Учитывая, что модель оснащена долговечным двигателем профессионального уровня Subaru-Robin EP17, усиленным обслуживаемым цепным редуктором и функцией реверса, рекомендуется применять машину на участках площадью от 50 до 100 соток.
- Мотокультиватор имеет 2 скорости вперед, в том числе пониженную передачу для работы с плугом, а также скорость заднего хода.
- Отличительной особенностью данного мотокультиватора является оборотный плуг в комплекте с пневмоколесами и утяжелителями (опция).
- Это эксклюзивная насадка для культиваторов серии Quatro Junior, не имеющая аналогов на российском рынке.
- Уникальность данного оборудования в том, что система револьверного поворота плуга позволяет обрабатывать землю при движении в обоих направлениях, исключая холостой проход культиватора в первоначальное положение.