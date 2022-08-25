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Культиватор Caiman Q JUNIOR 60S TWK+
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор Caiman Q JUNIOR 60S TWK+
    Арт. X19092276
    5.0
    1
    Культиватор Caiman Q JUNIOR 60S TWK+

      Культиватор Caiman Q JUNIOR 60S TWK+

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092276
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость топливного бака, л
      		3.8
      Объем двигателя, см. куб.
      		193
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Тяжелый мотокультиватор профессионального класса для целинных земель

        Преимущества

        • Мощный мотокультиватор профессионального класса с внушительной шириной захвата 90 см.
        • Его мощность и вес позволяют обрабатывать тяжелые участки почвы.
        • Учитывая, что модель оснащена долговечным двигателем профессионального уровня Subaru-Robin EP17, усиленным обслуживаемым цепным редуктором и функцией реверса, рекомендуется применять машину на участках площадью от 50 до 100 соток.
        • Мотокультиватор имеет 2 скорости вперед, в том числе пониженную передачу для работы с плугом, а также скорость заднего хода.
        • Отличительной особенностью данного мотокультиватора является оборотный плуг в комплекте с пневмоколесами и утяжелителями (опция).
        • Это эксклюзивная насадка для культиваторов серии Quatro Junior, не имеющая аналогов на российском рынке.
        • Уникальность данного оборудования в том, что система револьверного поворота плуга позволяет обрабатывать землю при движении в обоих направлениях, исключая холостой проход культиватора в первоначальное положение.