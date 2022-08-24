Культиватор Caiman Terro 50S C2 – это уникальное сочетание стильного дизайна и высоких технологий. Данная модель подходит для обработки 12 соток. На культиваторе установлены цепной разборный редуктор привода фрез Fast Gear II и редуктор реверса заднего хода Step Back. У культиватора предусмотрен только один приводной ремень, благодаря чему уменьшается стоимость его эксплуатации. Техническое обслуживание Caiman Terro намного проще аналогичных моделей, что экономит время пользователя. Модель имеет большую ширину захвата обработки почвы – до 90 см.

Преимущества