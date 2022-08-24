Культиватор Caiman TERRO 50S C2
Арт. X19092226155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Емкость топливного бака, л
|2.7
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Сцепление
|ременное
- Культиватор Caiman Terro 50S C2 – это уникальное сочетание стильного дизайна и высоких технологий. Данная модель подходит для обработки 12 соток. На культиваторе установлены цепной разборный редуктор привода фрез Fast Gear II и редуктор реверса заднего хода Step Back. У культиватора предусмотрен только один приводной ремень, благодаря чему уменьшается стоимость его эксплуатации. Техническое обслуживание Caiman Terro намного проще аналогичных моделей, что экономит время пользователя. Модель имеет большую ширину захвата обработки почвы – до 90 см.
Преимущества
- Культиватор Caiman оснащен современным японским двигателем Subaru премиум-класса, главное отличие которого заключается в цепном приводе ГРМ двигателя. Благодаря этому, ввиду отсутствия растяжения цепи, создается более точная фаза газораспределения и полное сгорание топлива;
- В отличие от многих других моделей культиваторов, культиваторы Caiman оснащены профессиональными запатентованными редукторами реверса Step Back с зубчатым зацеплением. Это более компактный и надежный узел, по сравнению с обычной дополнительной ременной передачей заднего хода, полностью исключающий замену ремня при обслуживании техники;
- На культиваторе установлен профессиональный обслуживаемый высокоскоростной (120 об/мин) цепной редуктор Fast Gear I, который практически всю мощность передает на фрезы и имеет КПД в 2 раза больше, чем в червячной конструкции;
- На культиваторе Caiman Terro установлен набор быстросъемных фрез Razor Blade. Благодаря этому вы можете быстро и легко менять ширину вспашки в интервале 30-60-90 см. Фрезы изготовлены из особой закаленной стали. Их специальная саблевидная конфигурация уменьшает вибрацию во время работы, а особый угол заточки позволяет справиться с любым типом почвы;
- Удобная эргономичная рукоятка культиватора легко регулируется под рост оператора. Имеется два положения регулировки.