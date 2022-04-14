Бензиновый культиватор Caiman Terro 50S C2 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 8
Арт. X19092226192
Бензиновый культиватор Caiman Terro 50S C2 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 8
Арт. X19092226192
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Емкость топливного бака, л
|2.7
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Объем двигателя, см. куб.
|169
- Caiman TERRO 50S C2 представляет собой оборудование, предназначенное для обработки земли фрезами и выполнения широкого спектра других сельскохозяйственных задач. При наличии соответствующего навесного оборудования агрегат будет полезен при транспортировке грузов (вместо фрез на него могут быть установлены колеса), окучивании, вспахивании, засеивании, выкапывании картофеля и т.д. Бензокультиватор Caiman оснащен японским двигателем EP16 производства Subaru, рабочий объем которого составляет 169 см3. Четырехтактный бензиновый движок использует цепную передачу, которая является в 2 раза более долговечной, чем ременная. Кроме того, за счет использования данного типа передачи топливо потребляется более эффективно: это обеспечивает более высокую мощность.
Преимущества
- Caiman TERRO 50S C2 справится с производительной обработкой участка площадью до 12 соток
- Редуктор реверса Step Back имеет малые размеры и ориентирован на длительный период эксплуатации
- Рукоять можно подстроить по высоте под рост пользователя