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Бензиновый культиватор Caiman Terro 50S C2 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 8
5.0
2
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Бензиновый культиватор Caiman Terro 50S C2 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 8
    Арт. X19092226192
    5.0
    2
    Бензиновый культиватор Caiman Terro 50S C2 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 8
    Бензиновый культиватор Caiman Terro 50S C2 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 8
    Бензиновый культиватор Caiman Terro 50S C2 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 8
    Бензиновый культиватор Caiman Terro 50S C2 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 8
      Бензиновый культиватор Caiman Terro 50S C2 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 8
      Бензиновый культиватор Caiman Terro 50S C2 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 8
      Бензиновый культиватор Caiman Terro 50S C2 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 8
      Бензиновый культиватор Caiman Terro 50S C2 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 8

      Бензиновый культиватор Caiman Terro 50S C2 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X19092226192
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость топливного бака, л
      		2.7
      Объем двигателя, см. куб.
      		169
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Caiman TERRO 50S C2 представляет собой оборудование, предназначенное для обработки земли фрезами и выполнения широкого спектра других сельскохозяйственных задач. При наличии соответствующего навесного оборудования агрегат будет полезен при транспортировке грузов (вместо фрез на него могут быть установлены колеса), окучивании, вспахивании, засеивании, выкапывании картофеля и т.д. Бензокультиватор Caiman оснащен японским двигателем EP16 производства Subaru, рабочий объем которого составляет 169 см3. Четырехтактный бензиновый движок использует цепную передачу, которая является в 2 раза более долговечной, чем ременная. Кроме того, за счет использования данного типа передачи топливо потребляется более эффективно: это обеспечивает более высокую мощность.

        Преимущества

        • Caiman TERRO 50S C2 справится с производительной обработкой участка площадью до 12 соток
        • Редуктор реверса Step Back имеет малые размеры и ориентирован на длительный период эксплуатации
        • Рукоять можно подстроить по высоте под рост пользователя