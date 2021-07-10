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Электрический культиватор Champion EC1400
5.0
6
Найти аналог
Культиваторы электрические
    Электрический культиватор Champion EC1400
    Арт. X19092226190
    5.0
    6
    Электрический культиватор Champion EC1400
    Электрический культиватор Champion EC1400
    Электрический культиватор Champion EC1400
    Электрический культиватор Champion EC1400
      Электрический культиватор Champion EC1400
      Электрический культиватор Champion EC1400
      Электрический культиватор Champion EC1400
      Электрический культиватор Champion EC1400

      Электрический культиватор Champion EC1400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19092226190
      5.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Мощность, кВт
      		1.4
      Вес, кг
      		11
      Наличие реверса
      		Нет
      Колеса
      		нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический культиватор Champion EC1400 используется на небольших участках. Подходит для культивирования почвы в теплицах и парниках. Малошумен и экологичен. Ширина вспашки составляет 40 см. Колеса облегчают транспортировку культиватора с места на место.

        Преимущества

        • Электродвигатель - отсутствие выхлопных газов, малошумность
        • Блокировка включения
        • Небольшой вес