Преимущества

Электродвигатель - отсутствие выхлопных газов, малошумность

Блокировка включения

Небольшой вес

Электрический культиватор Champion EC1400 используется на небольших участках. Подходит для культивирования почвы в теплицах и парниках. Малошумен и экологичен. Ширина вспашки составляет 40 см. Колеса облегчают транспортировку культиватора с места на место.