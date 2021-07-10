Электрический культиватор Champion EC1400
Арт. X19092226190
Характеристики
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Производитель
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Мощность, кВт
|1.4
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Вес, кг
|11
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Наличие реверса
|Нет
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Колеса
|нет
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- Электрический культиватор Champion EC1400 используется на небольших участках. Подходит для культивирования почвы в теплицах и парниках. Малошумен и экологичен. Ширина вспашки составляет 40 см. Колеса облегчают транспортировку культиватора с места на место.
Преимущества
- Электродвигатель - отсутствие выхлопных газов, малошумность
- Блокировка включения
- Небольшой вес