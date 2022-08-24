Культиватор электрический Monferme 27067M

Описание:

Преимущества:

Экологичный двигатель мощностью 950 Вт. Невысокая нагрузка на электросеть. Бесшумная работа – Вы можете не опасаться потревожить соседей. Отсутствие вредных выхлопов – можно работать в теплицах без вреда для своего здоровья.

Многолепестковые культиваторные фрезы шириной 26 см. Идеально подходят для работы на суглинистой почве.

Складная рукоятка. В сложенном виде культиватор занимает минимум места, что очень удобно для его перевозки и хранения.

Задние транспортировочные колеса. Два задних колеса обеспечивают устойчивость и удобство перемещения.

Удобно и легко! Благодаря небольшим размерам, малому весу и чрезвычайной простоте использования этой моделью смогут с удовольствием пользоваться и женщины, и мужчины, и садоводы преклонного возраста.

Комплектация:

Культиватор (электродвигатель с редуктором и рукояткой управления);

Почвенные фрезы (2 пары);

2 транспортировочных колеса;

Пакет с инструкцией по эксплуатации;

Элементы крепежа.

Французский бренд Monferme воплощает совершенно новый подход к садовой технике! Настоящие француженки в первую очередь любят и ценят красоту, комфорт и удобство. Поэтому, создавая садовую технику для женщин, дизайнеры Monferme постарались сделать ее легкой, яркой, стильной, удобной и придать ей оттенок настоящего французского шарма. Благодаря этому Ваша работа в саду превратится из рутины в любимое развлечение, а аккумуляторная и электрическая техника Monferme станет лучшей подругой на Вашем участке на долгие годы, ведь Monferme продолжает лучшие традиции французского качества, соответствуя мировым стандартам. Легкий и удобный электрический культиватор Monferme 27067M придется по душе любой хозяйке, заботящейся о своем цветущем саде. Вы сможете легко обработать почву на клумбах и вокруг деревьев, в цветниках, а также теплицах, благодаря своим компактным размерам, отсутствию шума и выхлопных газов, что очень важно при работе в закрытых пространствах.