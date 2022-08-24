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Культиватор электрический Monferme 27067M
5.0
1
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Культиваторы электрические
    Культиватор электрический Monferme 27067M
    Арт. X1909222511
    5.0
    1
    Культиватор электрический Monferme 27067M
    Культиватор электрический Monferme 27067M
    Культиватор электрический Monferme 27067M
      Культиватор электрический Monferme 27067M
      Культиватор электрический Monferme 27067M
      Культиватор электрический Monferme 27067M

      Культиватор электрический Monferme 27067M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1909222511
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Monferme
      Сцепление
      		механическое
      Мощность, кВт
      		0.95
      Вес, кг
      		14
      Наличие реверса
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Французский бренд Monferme воплощает совершенно новый подход к садовой технике! Настоящие француженки в первую очередь любят и ценят красоту, комфорт и удобство. Поэтому, создавая садовую технику для женщин, дизайнеры Monferme постарались сделать ее легкой, яркой, стильной, удобной и придать ей оттенок настоящего французского шарма. Благодаря этому Ваша работа в саду превратится из рутины в любимое развлечение, а аккумуляторная и электрическая техника Monferme станет лучшей подругой на Вашем участке на долгие годы, ведь Monferme продолжает лучшие традиции французского качества, соответствуя мировым стандартам. Легкий и удобный электрический культиватор Monferme 27067M придется по душе любой хозяйке, заботящейся о своем цветущем саде. Вы сможете легко обработать почву на клумбах и вокруг деревьев, в цветниках, а также теплицах, благодаря своим компактным размерам, отсутствию шума и выхлопных газов, что очень важно при работе в закрытых пространствах.

        Преимущества:

        • Экологичный двигатель мощностью 950 Вт. Невысокая нагрузка на электросеть. Бесшумная работа – Вы можете не опасаться потревожить соседей. Отсутствие вредных выхлопов – можно работать в теплицах без вреда для своего здоровья.
        • Многолепестковые культиваторные фрезы шириной 26 см. Идеально подходят для работы на суглинистой почве.
        • Складная рукоятка. В сложенном виде культиватор занимает минимум места, что очень удобно для его перевозки и хранения.
        • Задние транспортировочные колеса. Два задних колеса обеспечивают устойчивость и удобство перемещения.
        • Удобно и легко! Благодаря небольшим размерам, малому весу и чрезвычайной простоте использования этой моделью смогут с удовольствием пользоваться и женщины, и мужчины, и садоводы преклонного возраста.

        Комплектация:

        • Культиватор (электродвигатель с редуктором и рукояткой управления);
        • Почвенные фрезы (2 пары);
        • 2 транспортировочных колеса;
        • Пакет с инструкцией по эксплуатации;
        • Элементы крепежа.