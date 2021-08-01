Культиватор электрический Elitech КБ 4Е

Преимущества

Тихая работа

Отсутствие токсичных выхлопов

Ограничитель глубины вспашки

На корпусе расположен металлический кронштейн для удобной переноски

Ширина обработки за один проход - 45 см

Электрический культиватор Elitech КБ 4 Е - аппарат, предназначенный для рыхления почвы на садовом участке. Благодаря отсутствию токсичных выхлопов электрокультиватором можно пользоваться в теплице или парнике. Мощность установленного мотора - 2 кВт.Для поддержания исправной работы культиватора, необходимо поддерживать чистоту внешних поверхностей и вентиляционных отверстий.