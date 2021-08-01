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Культиватор электрический Elitech КБ 4Е
4.8
22
Найти аналог
Культиваторы электрические
    Культиватор электрический Elitech КБ 4Е
    Арт. X1909222507
    4.8
    22
    Культиватор электрический Elitech КБ 4Е
    Культиватор электрический Elitech КБ 4Е
      Культиватор электрический Elitech КБ 4Е
      Культиватор электрический Elitech КБ 4Е

      Культиватор электрический Elitech КБ 4Е

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1909222507
      4.8
      22

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Сцепление
      		ременное
      Вес, кг
      		32
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический культиватор Elitech КБ 4 Е - аппарат, предназначенный для рыхления почвы на садовом участке. Благодаря отсутствию токсичных выхлопов электрокультиватором можно пользоваться в теплице или парнике. Мощность установленного мотора - 2 кВт.
        Для поддержания исправной работы культиватора, необходимо поддерживать чистоту внешних поверхностей и вентиляционных отверстий.

        Преимущества

        • Тихая работа
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Ограничитель глубины вспашки
        • На корпусе расположен металлический кронштейн для удобной переноски
        • Ширина обработки за один проход - 45 см