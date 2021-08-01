Культиватор электрический Elitech КБ 4Е
Арт. X1909222507
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Сцепление
|ременное
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Вес, кг
|32
- Электрический культиватор Elitech КБ 4 Е - аппарат, предназначенный для рыхления почвы на садовом участке. Благодаря отсутствию токсичных выхлопов электрокультиватором можно пользоваться в теплице или парнике. Мощность установленного мотора - 2 кВт.
Для поддержания исправной работы культиватора, необходимо поддерживать чистоту внешних поверхностей и вентиляционных отверстий.
Преимущества
- Тихая работа
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Ограничитель глубины вспашки
- На корпусе расположен металлический кронштейн для удобной переноски
- Ширина обработки за один проход - 45 см